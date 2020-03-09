En yüksek faiz veren bankalar hangileri? Sorusu vatandaşların gündeminde. 32, 46, 92 ve 181 günlük mevduat faiz oranları sürekli olarak değişiyor. Bu bağlamda bankada parası olan vatandaşlar mevduat faiz oranlarını sorgulamaya devam ediyor. Mart ayı güncel verilerine göre en yüksek faiz %11,30 oranıyla Burgan Bank'ta bulunuyor. Diğer bankalar ise ING, Fibabanka ve Alternatif Bank olarak sıralanıyor. Müşteri vadeli hesaplardan da dilediği zaman para çekme hakkına sahiptir. Ancak vade bitiminden önce para çekilmek istenirse kazanılan faiz üzerinden indirim yapılır veya faiz hakkı kaybedilir.

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