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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 09:05
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    • 10.03.2020 09:05
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    Ziraat, Halkbank, ING ve Burgan, en yüksek veren lar hangileri? 32, 46, 92 ve 181 günlük mevduat faiz oranları hesaplama

    Fiba, Alternatifbank ve ING Bank %11 sunarken, %11,30 faiz oranıyla öne çıkıyor. 32 günlük mevduat faizleri içerisinde en yüksek vadeli mevduat faizi veren banka Burgan Bank'ın oranı ile yapılan mevduat faiz getirisi hesaplama sonuçlarına göz atarak, birikimleriniz için elde edeceğiniz getiriyi öngörebilirsiniz. Vadeli mevduat hesabı: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir.

    En yüksek faiz veren bankalar hangileri? 32, 46, 92 ve 181 günlük...

    En yüksek faiz veren bankalar hangileri? Sorusu vatandaşların gündeminde. 32, 46, 92 ve 181 günlük mevduat faiz oranları sürekli olarak değişiyor. Bu bağlamda bankada parası olan vatandaşlar mevduat faiz oranlarını sorgulamaya devam ediyor. Mart ayı güncel verilerine göre en yüksek faiz %11,30 oranıyla Burgan Bank'ta bulunuyor. Diğer bankalar ise ING, Fibabanka ve Alternatif Bank olarak sıralanıyor. Müşteri vadeli hesaplardan da dilediği zaman para çekme hakkına sahiptir. Ancak vade bitiminden önce para çekilmek istenirse kazanılan faiz üzerinden indirim yapılır veya faiz hakkı kaybedilir.

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    Haberler Ekonomi Ziraat, Halkbank, ING ve Burgan, en yüksek faiz veren bankalar hangileri? 32, 46, 92 ve 181 günlük mevduat faiz oranları hesaplama
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