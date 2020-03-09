Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti. Borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacak olan Lübnan'ın nisan ayında 2 milyar 700 milyon dolarlık bir eurobond tahvili senedi ödemesi daha var.

Lübnan, Eurobond borcunu ödeyemeyeceğini ve temerrüde düştüğünü açıkladı. Açıklama Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'dan geldi. Cumartesi günü televizyondan Lübnanlılara seslenen Diyab, Lübnan'ın bu yıl toplam 4.6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesi olduğunu, bu borcun 1.2 milyar dolarlık ilk kısmının vadesinin 9 Mart'ta (Bugün) sona erdiğini ancak ödemenin askıya alınacağını belirtti.

Diyab döviz rezervlerini hızla eriten mali kriz nedeniyle ülkesinin vadeleri dolan borçları ödeme gücü bulunmadığını ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışacağını ifade etti. Lübnan'ın tarihinde ilk kez temerrüde düşeceğini bildiren Diyab, ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetti. Diyab, "Lübnan, dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda." ifadesini kullandı.

90 milyar dolarlık borç ülkenin döviz rezervlerini yüzde 37'sine, Lübnan'ın gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 170'ine denk geliyor.

'LÜBNANLILARIN YÜZDE 40'I KENDİNİ YOKSULLUK SINIRI ALTINDA BULABİLİR'

Habetürk'te yer alan habere göre, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Lübnanlıların yüzde 40'ından fazlasının önceki politikalar nedeniyle kendilerini yoksulluk sınırının altında bulabileceğini aktardı.

Lübnan'ın, 1 milyar 200 milyon dolar, 2 milyar 700 milyon dolar ve 700 milyon dolarlık 3 ayrı eurobond tahvili senedi ödemesi bulunuyor. Bunlardan ilk kısmının vadesi 9 Mart'ta, ikincisi nisan ayında, üçüncüsü de bu yıl içinde doluyor.

Lübnan'ın toplam 31 milyar dolarlık borcu yeniden yapılandırmak istediği ileri sürüldü.

ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ 29 EKİM'DE İSTİFA ETMİŞTİ

Lübnan'da ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti 29 Ekim 2019'da istifa etmişti. Hariri'nin yeniden başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

İÇ SAVAŞTAN BU YANA EN BÜYÜK MALİ KRİZİ YAŞIYOR

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Maliye Bakanlığının geçen yıl yayımladığı rapora göre Lübnan, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip.

Hükümet ekonomik krizi aşmak için bir kurtarma planı hazırlama çabaları çerçevesinde şubat ayında Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetiyle istişare görüşmelerine başlamıştı.