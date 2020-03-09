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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 19:35
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    • 09.03.2020 19:35
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    Ödeme günü geldi çattı! Promosyon ödemesi yattı mı? Banka emekli promosyonu ne zaman yatırılacak?

    Promosyon ödemesi yattı mı? Mart ayının ilk günlerinden itibaren yaklaşık 13 milyon emekli 'promosyon ödemesi' hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda emekliler "Banka emekli promosyonu ne zaman yatırılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

    Banka emekli promosyonu ne zaman yatırılacak?

    Banka emekli promosyonu ne zaman yatırılacak sorusu milyonlarca emekli tarafından sorgulatılıyor. Emeklilerin promosyon ücretlerinin belirlenmesi için heyecanlı bekleyişi sona ererken geçtiğimiz hafta içerisinde promosyon teklifleri tek tek sunuldu. Bu kapsamda hangi emekliye ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu. Şimdilerde emekli vatandaşlar promosyon ödemesi yattı mı sorusuna yanıt arıyor.

    EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

    1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Bankalar tarafından yapılan açıklamada 1 Mart 2020 'den sonra maaşını bankaya 3 yıllığına taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapılacağına yer verildi.

    Bankaların promosyon tekliflerini öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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