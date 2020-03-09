9 Mart dolar euro fiyatları ne kadar? Dünya piyasaları, petrol fiyatlarının yüzde 30 düşerek çakılmasının yankılarıyla çalkalanıyor. Piyasalarda şok etkisi sürerken, dolar ve euro fiyatları merak ediliyor. Bugün dolar ve euro ne kadar? 9 Mart dolar ve euro fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 6,1450'den alıcı buluyor. İşte, günün dolar fiyatları!

9 MART DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1 üzerinde 6,1450'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL, yüzde 2 değer kazancıyla 7,0120'den, sterlin/TL yüzde 1,2 artışla 8,0360'tan satılıyor.

Kovid-19 salgını ve üzerine gelen petrol şokunun etkisiyle ABD 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,4690'a kadar geriledi. Dolar endeksi 94,88 ile Ekim 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybından destek bulan avro/dolar paritesi, 1,1496 ile yaklaşık 13 ayın en yüksek seviyesini görmesi sonrası 1,1390 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretim endeksi ile Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini söyleyen analistler, 6,20'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.68 düşüşle 95.28 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1395 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.93 seviyesinde bulunuyor.