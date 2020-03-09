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    • Ekonomi
    • 09.03.2020 10:04
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    • 09.03.2020 10:08
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    Araba almak isteyenler dikkat! Fiyatlar Nisan ayında düşecek!

    Kredi lerinin düşmesi ile birlikte artan otomobil fiyatları vatandaşın alım gücünü zorladı. Firmaların ellerindeki araç sayısının az olması bir süredir gündemi meşgul ediyordu. Gelen son dakika bilgisine göre araç arzının sıkışıklığı Nisan ayında giderilecek ve bu sayede fiyatlar da ciddi oranda düşecek.

    Özellikle kredi faizlerinde yaşanan düşüşle birlikte bir süredir otomotiv pazarında hareketlilik başlamış ve firmaların arzının talebe yeterli karşılık veremediği gündeme gelmişti. Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve ithal markaların yöneticileri, bu aydan başlayarak bu sorunun ortadan kalkacağını, nisan ayı ile birlikte de "sıfır araç"ta taleplere daha rahat cevap verilebileceğini kaydetti.

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