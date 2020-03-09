Araba almak isteyenler dikkat! Fiyatlar Nisan ayında düşecek!

Özellikle kredi faizlerinde yaşanan düşüşle birlikte bir süredir otomotiv pazarında hareketlilik başlamış ve firmaların arzının talebe yeterli karşılık veremediği gündeme gelmişti. Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve ithal markaların yöneticileri, bu aydan başlayarak bu sorunun ortadan kalkacağını, nisan ayı ile birlikte de "sıfır araç"ta taleplere daha rahat cevap verilebileceğini kaydetti.