İstifa eden tazminat alır mı?

Kıdem tazminatı alabilmek için kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmanız lazım. Bu gerçekleşirse tazminat alırsınız. Bunun dışında 10 yılın dolması tazminat kazandırmıyor maalesef. Ancak istifa ederek tazminat alabilmenin bazı istisnaları var. Örneğin 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olsaydınız 15 yıl 3600 gün şartıyla tazminat alırdınız. Yine askere giderken, yada emeklilik durumunda tazminat alınabiliyor. Ayrıca kadınlar eğer evliliklerinin üzerinden 1 yıl geçmemişse istifa ederek tazminat alabiliyorlar. İş Kanunu madde 24'te sıralanan haklı fesih şartları da istifaya tazminat kazandırıyor. Emeklilik için ise 25 yıl 4500 gün dolduğunda ayrılıp tazminat alabilirsiniz. Yani 2025 yılını beklemeniz lazım.