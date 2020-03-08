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    • Ekonomi
    • 08.03.2020 Gazete
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    İstifa eden tazminat alır mı?

    Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “Çalışanlar hangi şartlarda tazminatı alabiliyor? Parayı tahsil etmek için ne yapmak gerekiyor?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...



    2000 SGK girişliyim, 7000 gün primim doldu. Şimdiki işyerimde 10 yıldır çalışıyorum. Kıdem tazminatı alabilir miyim? Levent ŞALE
    Kıdem tazminatı alabilmek için kendi istek ve kusurunuz dışında çıkartılmanız lazım. Bu gerçekleşirse tazminat alırsınız. Bunun dışında 10 yılın dolması tazminat kazandırmıyor maalesef. Ancak istifa ederek tazminat alabilmenin bazı istisnaları var. Örneğin 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olsaydınız 15 yıl 3600 gün şartıyla tazminat alırdınız. Yine askere giderken, yada emeklilik durumunda tazminat alınabiliyor. Ayrıca kadınlar eğer evliliklerinin üzerinden 1 yıl geçmemişse istifa ederek tazminat alabiliyorlar. İş Kanunu madde 24'te sıralanan haklı fesih şartları da istifaya tazminat kazandırıyor. Emeklilik için ise 25 yıl 4500 gün dolduğunda ayrılıp tazminat alabilirsiniz. Yani 2025 yılını beklemeniz lazım.

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