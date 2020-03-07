Gelişen teknoloji bankacılık işlemlerini kolaylaştırdı. En yeni teknolojiler mobil ve internet bankacılığında kendisini gösterirken, banka müşterileri de her an her yerden işlem yapma imkanını sevdi. Şubeye gitmeden internetten ve cep telefonundan kolayca işlem yapmayı sağlayan dijital bankacılık kullanımı hızla büyüdü. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre; mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az 1 kez giriş işlemi yapmış toplam müşteri sayısı, 2014 yılında 10 milyon 753 bin kişi iken, 2019 sonu itibarıyla 78 milyon 39 bine ulaştı. Bu sayı, 2018 sonunda ise 61 milyon 320 bin idi. Yani 1 yılda mobil müşteri sayısında 16 milyon 719 bin kişilik artış oldu. Son 1 yıl içerisinde en az 1 kez giriş işlemi yapmış mobil bankacılık müşteri sayısı ise 2014'te 8 milyon 743 bin, 2018'de 48 milyon 294 bin kişi iken, 2019'da 59 milyon 180 bin kişiye yükseldi.
1.5 TRİLYONLUK İŞLEM
Ekim-Aralık 2019 dönemi itibarıyla, mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 559 milyon, tutarı ise 1.5 trilyon lira oldu. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri, finansal işlem hacminin yüzde 58'ini, ikinci sıradaki yatırım işlemleri ise yüzde 30'unu oluşturdu. Ekim-Aralık 2019 döneminde mobil bankacılık kanalıyla kullandırılan anlık kredi adedi 1 milyon 707 bin, hacmi 31 milyar 631 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yapılan sigorta satışı ise 1 milyon 332 bin adet oldu.
1.5 TRİLYONLUK İŞLEM
Ekim-Aralık 2019 dönemi itibarıyla, mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 559 milyon, tutarı ise 1.5 trilyon lira oldu. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri, finansal işlem hacminin yüzde 58'ini, ikinci sıradaki yatırım işlemleri ise yüzde 30'unu oluşturdu. Ekim-Aralık 2019 döneminde mobil bankacılık kanalıyla kullandırılan anlık kredi adedi 1 milyon 707 bin, hacmi 31 milyar 631 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yapılan sigorta satışı ise 1 milyon 332 bin adet oldu.
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