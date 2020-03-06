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    • Ekonomi
    • 07.03.2020 09:47
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    • 07.03.2020 09:47
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    2500 - 3000 TL maaşla yüzlerce işçi alınacak! İŞKUR alımı iş ilanları başvuru şartları!

    İş sahibi olmak isteyen binlerce kişi İŞKUR üzerinden yayınlanan iş ilanlarını takip ediyor. BİM marketlerinin ilanları da göze çarpıyor. alımı iş ilanları yayınlandı. başvuru şartları nelerdir? 2500-3000 TL maaşla beden işçisi, kasiyer, perakende satış elemanı gibi personeller alınacak. Açılan ilanlara İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirsiniz. İnternet üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi BİM şubelerine giderek de başvuru yapmanız mümkün. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. İşte, ...

    3000 TL maaşla BİM personel alımı yapacak!

    BİM iş ilanları başvuru şartları nelerdir? 3000 TL maaşla BİM personel alımı için BİM ilanları araştırılıyor. İŞKUR'da yer alan ilanlara göre, farklı şehirlerde çok sayıda personel alımı yapılacağı anlaşılıyor. Kasiyer, beden işçisi, perakende satış elemanı gibi pozisyonlarda yüzlerce işçi istihdam edilecek. BİM iş ilanlarına internet üzerinden başvuru yapmak için İŞKUR sistemine kayıtlı olmak gerekmektedir. Peki, BİM iş ilanları başvuru şartları nelerdir? İşte, 2500-3000 TL maaşla BİM personel alımı…

    BİM personel alımı ilanlarının detayları için diğer sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi 2500 - 3000 TL maaşla yüzlerce işçi alınacak! İŞKUR BİM personel alımı iş ilanları başvuru şartları!
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