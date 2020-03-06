BİM iş ilanları başvuru şartları nelerdir? 3000 TL maaşla BİM personel alımı için BİM ilanları araştırılıyor. İŞKUR'da yer alan ilanlara göre, farklı şehirlerde çok sayıda personel alımı yapılacağı anlaşılıyor. Kasiyer, beden işçisi, perakende satış elemanı gibi pozisyonlarda yüzlerce işçi istihdam edilecek. BİM iş ilanlarına internet üzerinden başvuru yapmak için İŞKUR sistemine kayıtlı olmak gerekmektedir. Peki, BİM iş ilanları başvuru şartları nelerdir? İşte, 2500-3000 TL maaşla BİM personel alımı…

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