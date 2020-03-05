Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emeklinin promosyon ücretleri bugün belli oldu. Emekliler Mart ayının ilk günlerinden itibaren promosyon zammı için son dakika açıklamalarını yakından bekliyordu. Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı zamanda ikramiye, intibak artışı ve ek ödemelerin olup olmayacağını merak ediyor. Türkiye Emekliler Derneği, temmuz zammı öncesi 4 ayrı konuda talebini açıkladı. İntibaktan promosyona, ikramiyelerden ek ödemelere kadar geniş bir yelpazeyi içeren istekler kabul görürse emekli maaşlarında büyük artış yaşanacak. Ek ödeme; 5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor.

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