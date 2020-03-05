Kadın girişimcilere destek artacak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplam 1 milyar 5 milyon 363 bin 551 lira destek sağladı. Kadın girişimcilere, 2015'te 57 milyon 933 bin 100 lira olan destekler, 5 yılda 5 katına çıkarak 2019 sonunda 298 milyon 285 bin 791 liraya yükseldi. Desteklerden faydalanan girişimci kadınlara ait işletme sayısı da 5 yılda 3 kat arttı. Bu sayı 2015'te 5 bin 681 iken, 2019'da 14 bin 978'e yükseldi.
E-AKADEMİ KOLAYLIĞI
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, kadın girişimci sayısındaki artıştan memnuniyet duyduklarını ve bunu artırmaya yönelik projelere gelecek dönemde de devam edeceklerini söyledi. e-Akademi'ye geçişin daha çok kadına girişimcilik eğitimi verebilmelerinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Uzkurt, "Kadınlar işlerini çocukları gibi sahipleniyor. Bazı büyük firmalarımız, kadın girişimcilere bayilik vermek suretiyle KOSGEB ile işbirliği yapmak istiyor. Önümüzdeki dönemde girişimci kadınların yeni iş imkanları bulmaları için önemli adımlar atacağız" diye konuştu.
İLAVE KAYNAK SAĞLANIYOR
KOSGEB, kadın girişimci sayısını artırmak amacıyla Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave 5 bin lira kaynak sağlıyor. Kurum, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilen kadınlara da mevcut destek oran veya tutarlarına ek yüzde 20 destek veriyor.
EVDE ÜRETENE VERGİ MUAFİYETİ
Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar, vergi dairelerinden 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor. Geçen yıl yapılan düzenleme ile, evde yapılan küçük işlerin internet vasıtasıyla satılıyor olması da vergisiz esnaflık kapsamına alındı. Yalnız bir sınır getirildi. Yıllık kazancın asgari ücretin 1 yıllık tutarını (bu yıl 35 bin 316 lira) geçmemesi gerekiyor. Evde üreten kadınlar, SGK'ya başvurarak 27 günden prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı olabiliyor. 2020 yılı için ayda 847,58 lira yatırmak yetiyor. Böylece sağlıktan yararlanma ve emeklilik yolu açılıyor.
E-AKADEMİ KOLAYLIĞI
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, kadın girişimci sayısındaki artıştan memnuniyet duyduklarını ve bunu artırmaya yönelik projelere gelecek dönemde de devam edeceklerini söyledi. e-Akademi'ye geçişin daha çok kadına girişimcilik eğitimi verebilmelerinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Uzkurt, "Kadınlar işlerini çocukları gibi sahipleniyor. Bazı büyük firmalarımız, kadın girişimcilere bayilik vermek suretiyle KOSGEB ile işbirliği yapmak istiyor. Önümüzdeki dönemde girişimci kadınların yeni iş imkanları bulmaları için önemli adımlar atacağız" diye konuştu.
İLAVE KAYNAK SAĞLANIYOR
KOSGEB, kadın girişimci sayısını artırmak amacıyla Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave 5 bin lira kaynak sağlıyor. Kurum, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilen kadınlara da mevcut destek oran veya tutarlarına ek yüzde 20 destek veriyor.
EVDE ÜRETENE VERGİ MUAFİYETİ
Evde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlar, vergi dairelerinden 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor. Geçen yıl yapılan düzenleme ile, evde yapılan küçük işlerin internet vasıtasıyla satılıyor olması da vergisiz esnaflık kapsamına alındı. Yalnız bir sınır getirildi. Yıllık kazancın asgari ücretin 1 yıllık tutarını (bu yıl 35 bin 316 lira) geçmemesi gerekiyor. Evde üreten kadınlar, SGK'ya başvurarak 27 günden prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı olabiliyor. 2020 yılı için ayda 847,58 lira yatırmak yetiyor. Böylece sağlıktan yararlanma ve emeklilik yolu açılıyor.
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