Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.03.2020 00:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2020 00:27
    ABONE OL

    Son dakika: sı yükselişle kapandı

    Son dakika haberine göre sında endeksler, çarşamba gününü yükselişle tamamladı. Endekslerdeki yükselişte, ABD'nin 14 eyaletinde ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı"da eski Başkan Yardımcısı 'ın 10 eyalette ipi göğüslemesi etkili oldu.

    New York borsası yükselişle kapandı

    sında endeksler, çarşamba gününü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta, endeksi, 1.173,45 puan değer kazandı ve yüzde 4,53 artışla 27.090,86 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi, yüzde 4,19 artarak 3.129.12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,85 yükselişle 9.018,09 puana çıktı.

    Endekslerdeki yükselişte, ABD'nin 14 eyaletinde ön seçimlerin yapıldığı "Süper Salı"da eski Başkan Yardımcısı 'ın 10 eyalette ipi göğüslemesi etkili oldu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: New York borsası yükselişle kapandı
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri