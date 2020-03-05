Süs bitkileri ihracatında ivme yakalayan Türk çiçek sektörü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan rengarenk özel kesme çiçek koleksiyonunu 50 ülkeye pazarlayarak 8 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, Sevgililer Günü için Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna başta olmak üzere 50 ülkeye 60 milyon dal kesme çiçek gönderdiklerini, sektörün Dünya Kadınlar Günü için de hummalı şekilde çalıştığını ifade etti. Her ülkeden farklı renklerde çiçek talepleri geldiğini anlatan Yılmaz, "Ülkelerin kendilerine göre renkleri var. Kadınlar Günü için kırmızı yavaşlıyor, çok renkli çiçekler ön plana çıkıyor. İngiltere'de açık pembe çok seviliyor, Romanya'da ise açık pembeyi hiç satamıyoruz. Romanya, kırmızı ve beyaz istiyor. Yunanistan da beyazı seviyor. Avrupa'da pastel, doğu bloku ülkelerde daha çok canlı renkler satılıyor" dedi. Yılmaz, şöyle konuştu: "Sektör, yaklaşık 60 bin dönümlük üretim alanına sahip. 50 ülkeye 8 milyon dolarlık ihracat planlıyoruz. Sektörde yaklaşık 30 bin kişilik bir istihdam oluştu. Aileleriyle düşünüldüğünde 300 bin kişi çiçekten geçimini sağlıyor."
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