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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 Gazete
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    Banka hesapları e-Devlet’e taşındı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), e-Devlet Kapısı'na özel geliştirilen 'Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama' adlı hizmetin kullanıma açıldığını duyurdu.

    Banka hesapları e-Devlet’e taşındı
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), e-Devlet Kapısı'na özel geliştirilen 'Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama' adlı hizmetin kullanıma açıldığını duyurdu. Hizmetin www.turkiye.gov.tr adresinde BDDK'ya ilişkin alanda yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının olduğu sorgulanabilecektir" denildi.

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