Kur saldırısını püskürtüp, 2019'un son çeyreğinde yüzde 6 ile dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi olan Türkiye ekonomisi için, dün de olumlu haberler geldi. Şubat ayı enflasyonu beklentinin altında kalırken, ihracatta rekor kırıldı. Otomobil satışları ise ikiye katlandı. İşte detaylar:
1 - OTOMOTİVDE SATIŞLAR KATLANDI
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89.44 büyüyerek 47 bin 122 oldu. Şubat'ta otomobil satışları yüzde 96.44 artarak 37 bin 727 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarında da Şubat'ta satışlar yüzde 65.7 arttı ve 9 bin 395 adet düzeyinde kayıtlara geçti. Araç toplam pazarı, yılın ilk 2 ayında ise yüzde 89.55 arttı.
2 - İHRACATTA ŞUBAT REKORU
Geçen yılı 180.9 milyar dolar ile rekor ihracatla tamamlayan Türkiye, 2020'ye de hızlı başladı. Ocak'ın ardından, geçen ay da Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı rakamına imza atıldı. Şubat'ta ihracat yüzde 2.3 artarak 14 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 9.9 artarak 17 milyar 651 milyon dolar oldu. İlk 2 aylık ihracat yüzde 4.3 artarak 29.4 milyar dolara çıkarken, 12 aylık ihracat ise yüzde 2'lik yükselişle 182.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
3 - ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ
Enflasyon Şubat ayında beklentilerin altında kalırken, aylık bazda son 8 ayın en düşük enflasyonuna ulaşıldı. TÜFE Şubat'ta yüzde 0.35 ile beklentinin altında arttı. Yıllık TÜFE de yüzde 12.37 ile beklentinin altında gerçekleşti. Analistler, yılın ilk yarısında 11-13 aralığında seyretmesi beklenen enflasyonun, yıl sonunda 8.5 olmasını bekliyor. Şubat'ta en yüksek artış gıdada oldu.
1 - OTOMOTİVDE SATIŞLAR KATLANDI
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89.44 büyüyerek 47 bin 122 oldu. Şubat'ta otomobil satışları yüzde 96.44 artarak 37 bin 727 adet olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarında da Şubat'ta satışlar yüzde 65.7 arttı ve 9 bin 395 adet düzeyinde kayıtlara geçti. Araç toplam pazarı, yılın ilk 2 ayında ise yüzde 89.55 arttı.
2 - İHRACATTA ŞUBAT REKORU
Geçen yılı 180.9 milyar dolar ile rekor ihracatla tamamlayan Türkiye, 2020'ye de hızlı başladı. Ocak'ın ardından, geçen ay da Cumhuriyet tarihinin en yüksek Şubat ayı rakamına imza atıldı. Şubat'ta ihracat yüzde 2.3 artarak 14 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 9.9 artarak 17 milyar 651 milyon dolar oldu. İlk 2 aylık ihracat yüzde 4.3 artarak 29.4 milyar dolara çıkarken, 12 aylık ihracat ise yüzde 2'lik yükselişle 182.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
3 - ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ
Enflasyon Şubat ayında beklentilerin altında kalırken, aylık bazda son 8 ayın en düşük enflasyonuna ulaşıldı. TÜFE Şubat'ta yüzde 0.35 ile beklentinin altında arttı. Yıllık TÜFE de yüzde 12.37 ile beklentinin altında gerçekleşti. Analistler, yılın ilk yarısında 11-13 aralığında seyretmesi beklenen enflasyonun, yıl sonunda 8.5 olmasını bekliyor. Şubat'ta en yüksek artış gıdada oldu.
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