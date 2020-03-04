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    • Ekonomi
    • 04.03.2020 Gazete
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    Borç da size miras kalır

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Borç da size miras kalır
    Birkaç ay önce babamızı kaybettik. Bankadan kredi çekmiş. Varlık yönetim şirketleri bizi arıyor. Babamın borcundan mirasçıları olarak biz de sorumlu olur muyuz?
    Eğer 3 ay içinde reddi miras yapmadıysanız mirasçıları olarak sorumluluğunuz vardır. 3 ay içinde reddi miras yoluna başvurduysanız babanızın borçlarından da sorumlu olmaktan kurtulursunuz. TMK 606'ncı Madde'ye göre bu 3 aylık süre yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.
    Ayrıca, TMK 605'inci Madde'ye göre, ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. TMK 609'uncu Madde'ye göre mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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