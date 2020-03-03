Lojman fırsatı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamuya ait yaklaşık 50 bin lojmanı ihale yoluyla satışa çıkarırken, ev sahibi olmak isteyenler için finansman kolaylıkları da sunuluyor. Bakanlık ile protokol imzalayan Vakıf Katılım, kamuya ait yaklaşık 50 bin adet lojmanın ihale yoluyla satışına finansman sağlayacak. Kamu lojmanı almak amacıyla finansman başvurusunda bulunanlar için kâr oranını 60 ay için 0.79 olarak belirleyen Vakıf Katılım, 61-120 ay arasında ise 0.89 kâr oranından finansman kullandıracak. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 60 aya kadar uygulanan 0.79 oranının finansman açısından büyük avantaj olduğunu söyledi. Satışı yapılacak 50 bin kamu lojmanı için finansman kolaylığı geldi. Vakıf Katılım, ev sahibi olmak isteyenlere 0.79 kâr oranıyla finansman kullandıracak.
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