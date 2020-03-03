Lojman fırsatı

kamuya aityaklaşık 50 bin lojmanı ihaleyoluyla satışa çıkarırken,ev sahibi olmak isteyenleriçin finansman kolaylıklarıda sunuluyor. Bakanlık ileprotokol imzalayankamuya ait yaklaşık50 bin adet lojmanın ihaleyoluyla satışına finansmansağlayacak. Kamu lojmanıalmak amacıyla finansmanbaşvurusunda bulunanlariçin kâr oranını 60 ay içinolarak belirleyen, 61-120 ay arasındaisekâr oranındanfinansman kullandıracak.Vakıf Katılım Genel Müdürü60 aya kadaruygulanan 0.79 oranınınfinansman açısından büyükavantaj olduğunu söyledi. Satışı yapılacak 50 bin kamu lojmanı için finansman kolaylığı geldi. Vakıf Katılım, ev sahibi olmak isteyenlere 0.79 kâr oranıyla finansman kullandıracak.