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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 Gazete
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    Şikayet için 6 ay süre var

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Şikayet için 6 ay süre var
    Çıkan bir kavga esnasında yaralanmalar oldu. Darp raporu almak avantaj mıdır?
    Türk Ceza Kanunu'nun 86/2'de düzenlenen basit yaralama suçu, şikayete bağlı olan bir suçtur. Şikayet süresi fiil ve failin öğrenildiği tarihten başlar; bu süre 6 aydır. Şikayetçi olmak adına bu süreyi aşmamak gereklidir. Olayın yargılama aşamasında ispatı oldukça önemlidir. Darp raporu burada yaralanmanın tespiti aşamasında en önemli delildir. Kamera kayıtları, görüntüler, ses kayıtları, tanıklar gibi deliller de ispat açısından şikayet edene avantaj sağlar.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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