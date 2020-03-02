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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 21:43
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    • 02.03.2020 21:43
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    Milyonlar ödeme gününe kilitlendi! Promosyon ödemesi ne zaman? u hangi banka ödüyor?

    Promosyon ödemesi ne zaman? Mart ayının gelmesiyle beraber emeklilerin gündeminde yer alan konulardan birisi de promosyon ödemeleri. Özellikle bugünlerde emeklilerin promosyon hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca emekli ilk promosyonu alırken verdiği 3 yıllık taahhüt süresini doldurdu ya da doldurmak üzere. Bazı bankalar 2017'de belirlenen maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olan taban promosyon tutarlarını uygulamaya devam ederken, bazıları da tutarı artırdı. Peki, u hangi banka ödüyor?

    Emekli promosyon ödemesi ne zaman?

    Emeklilerin ikinci promosyon ödemeleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Güncel teklifler hakkında araştırmalarını sürdüren emekliler aynı zamanda güncel promosyon tekliflerini inceliyor. Bilindiği üzere 2017 yılında bankalar ve SGK arasında imzalanan protokolün üzerinden üç yıl geçti. Birçok emeklinin sözleşme süresi bu ay itibarıyla son bulacak. Peki, promosyon ödemesi ne zaman? En yüksek promosyonu hangi banka ödüyor? İşte detaylar

    EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Promosyon ödemelerinin yapılacağı kesin tarih henüz belli olmadı. Ancak ödemelerin 1 Mart tarihi itibariyle yapılacağı öngörülüyor.

    GÜNCEL ÜCRETLERLE HANGİ EMEKLİYE KAÇ TL PROMOSYON ÖDENİYOR?

    AKBANK: Maaşa göre 300, 375, 450 lira ödeme yapıyor.

    DENİZBANK: Maaşa göre 300, 385, 450 lira veriyor. Emekli müşteri getirenlere her emekli için 100 lira veriyor.

    Diğer bankaların güncel promosyon tekliflerini incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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