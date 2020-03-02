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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 21:06
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    • 02.03.2020 21:06
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    larda milyonları yakından yeni dönem bugün başladı! Açılış ücreti kalktı, o işleme ise 1 TL ödenecek

    Günümüzde milyonlarca vatandaş lar üzerinden para transferleri ve çeşitli işlemler yapıyor. Bankacılık işlemlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdesini verdiği ücret sınırlaması uygulaması bugün itibariyle başladı. İnternetten ve mobilden 1.000 TL'ye kadar para göndermenin maliyeti 1 TL, gönderilecek ücret 1.000 TL'den fazlaysa 2 TL olacak. Öte yandan bireysel müşteriler ve ticari şirketler bundan böyle yapacakları işlemlerde bankalara daha az para ödeyecek. İşte konu hakkında merak edilen bilgiler...

    Bankalarda o işleme sadece 1 TL ödeme yapılacak

    Bankalarda milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni dönem bugün itibariyle başladı. Bankaların fahiş ücret ve komisyon oranlarını sınırlandıran değişiklikler yürürlüğe girdi. Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısı 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indiriliyor. Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürülüyor. Bireysel müşteriler ve ticari şirketler bundan böyle yapacakları işlemlerde bankalara daha az para ödeyecek.

    AÇILIŞ ÜCRETİ KALKTI

    Bankalar müşterilerine yeni EFT, havale ücretleriyle ilgili bilgilendirmeleri göndermeye başladı. Buna göre, daha önce bankaların en az 6 TL olarak kestiği mobil ve internet EFT ücreti 1 TL'ye iniyor. EFT ücreti, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL (eskisi 17 TL), şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL (eskisi 67 TL) olacak.

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