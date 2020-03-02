Kovulanın tazminatı için süre var mı?

İşçilerimizden bazıları ile yollarımızı ayıracağız. İhbar ve kıdem tazminatları için bir süre var mı? Gecikirse ne olur? (İsmi saklı)
Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışanları da koruyucu düzenlemeler içeriyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı. Aynı işyerinde en az 1 yıl çalışma şartı ile işçilerin kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Tabi işten ayrılış biçimleri de önemli. Bir işçi yasalarda tarif edildiği gibi kıdem tazminatı alacak şekilde işten çıkartılırsa onun parasının hemen ve tek seferde ödenmesi gerekmektedir. Taksit ya da senet gibi yollar kullanılmamalıdır. Taksit yapma durumu olursa bunun mutlaka işçinin rızası ile ve gecikme faiziyle yapılmasında yarar var. Zaten mahkemeler de geciken ya da ödenmeyen tazminatlarda faiz işletilmesine hükmediyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışanları da koruyucu düzenlemeler içeriyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı. Aynı işyerinde en az 1 yıl çalışma şartı ile işçilerin kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Tabi işten ayrılış biçimleri de önemli. Bir işçi yasalarda tarif edildiği gibi kıdem tazminatı alacak şekilde işten çıkartılırsa onun parasının hemen ve tek seferde ödenmesi gerekmektedir. Taksit ya da senet gibi yollar kullanılmamalıdır. Taksit yapma durumu olursa bunun mutlaka işçinin rızası ile ve gecikme faiziyle yapılmasında yarar var. Zaten mahkemeler de geciken ya da ödenmeyen tazminatlarda faiz işletilmesine hükmediyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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