Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Kovulanın tazminatı için süre var mı?

    Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “Kovulanın tazminatı için süre var mı? Verilmeyen süre için faiz işletilir mi?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Tazminat hemen ödenir
    İşçilerimizden bazıları ile yollarımızı ayıracağız. İhbar ve kıdem tazminatları için bir süre var mı? Gecikirse ne olur? (İsmi saklı)
    Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışanları da koruyucu düzenlemeler içeriyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı. Aynı işyerinde en az 1 yıl çalışma şartı ile işçilerin kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Tabi işten ayrılış biçimleri de önemli. Bir işçi yasalarda tarif edildiği gibi kıdem tazminatı alacak şekilde işten çıkartılırsa onun parasının hemen ve tek seferde ödenmesi gerekmektedir. Taksit ya da senet gibi yollar kullanılmamalıdır. Taksit yapma durumu olursa bunun mutlaka işçinin rızası ile ve gecikme faiziyle yapılmasında yarar var. Zaten mahkemeler de geciken ya da ödenmeyen tazminatlarda faiz işletilmesine hükmediyor.

    ekonomi@takvim.com.tr

    FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Kovulanın tazminatı için süre var mı?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri