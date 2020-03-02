Kovulanın tazminatı için süre var mı?

Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışanları da koruyucu düzenlemeler içeriyor. Bunlardan birisi de kıdem tazminatı. Aynı işyerinde en az 1 yıl çalışma şartı ile işçilerin kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Tabi işten ayrılış biçimleri de önemli. Bir işçi yasalarda tarif edildiği gibi kıdem tazminatı alacak şekilde işten çıkartılırsa onun parasının hemen ve tek seferde ödenmesi gerekmektedir. Taksit ya da senet gibi yollar kullanılmamalıdır. Taksit yapma durumu olursa bunun mutlaka işçinin rızası ile ve gecikme faiziyle yapılmasında yarar var. Zaten mahkemeler de geciken ya da ödenmeyen tazminatlarda faiz işletilmesine hükmediyor.