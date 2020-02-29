5 ülkeye daha vize muafiyeti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart'tan itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde, her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır" dedi. Aksoy, vize muafiyeti sağlanmasıyla bu ülkelerle turizm potansiyelinin artırılmasının ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.
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