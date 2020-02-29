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    • Ekonomi
    • 29.02.2020 Gazete
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    5 ülkeye daha muafiyeti

    , " ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik rejimimizde bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart'tan itibaren 'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde, her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır" dedi. Aksoy, vize muafiyeti sağlanmasıyla bu ülkelerle potansiyelinin artırılmasının ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

    5 ülkeye daha vize muafiyeti
    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, " ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik rejimimizde bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına 2 Mart'tan itibaren 'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde, her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır" dedi. Aksoy, vize muafiyeti sağlanmasıyla bu ülkelerle potansiyelinin artırılmasının ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

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