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    • Ekonomi
    • 01.03.2020 18:29
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    • 01.03.2020 18:33
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    Kredi leri birer birer çakılıyor! 1 Mart taşıt ve konut faiz oranı kaça düştü?

    Kredi oranları bir bir düşüyor vatandaşların yüzü gülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez sı () politika faiz oranında indirimler yapmasının ardından bankalar da konut kredisi ürünlerinde uyguladıkları faiz oranlarını peş peşe indirmeye başladı. Yedi aylık sürece bakıldığında kredi faizlerinde yaşanan düşüşlerle birlikte konut ve araç satışında büyük artış yaşanıyor. Henüz kredi çekmemiş olanlar ise güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyor. Bankalar aracılığıyla bu indirim döneminde vatandaşlara 0.99, 0.95, 0.89 ve 0.79 fırsatları peş peşe sunuldu. Güncel faiz oranlarını merak edenler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mart taşıt ve konut faiz oranı kaça düştü?

    Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranları kaça düştü?

    Hayallerindeki eve sahip olabilmek için bankaların güncel konut kredisi kampanyalarını yakından araştıranları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Konut kredisi faiz oranını indiren bankaların listesi haberimizde yer alıyor... Bankalar kredi faiz indirimleri ile müşterilerin dikkatini çekiyor. İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, TEB ve ING konut kredisi faiz oranları... Takvim.com.tr ekibi olarak konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar ise bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Son altı aylık sürece bakıldığında faizlerdeki indirimlerle birlikte on binlerce kişinin kredi çekmek için bankalara talepte bulunduğu görülüyor. İşte1 Mart taşıt ve konut kredi faiz oranları

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    Haberler Ekonomi Kredi faizleri birer birer çakılıyor! 1 Mart taşıt ve konut faiz oranı kaça düştü?
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