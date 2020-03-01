Hayallerindeki eve sahip olabilmek için bankaların güncel konut kredisi kampanyalarını yakından araştıranları sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Konut kredisi faiz oranını indiren bankaların listesi haberimizde yer alıyor... Bankalar kredi faiz indirimleri ile müşterilerin dikkatini çekiyor. İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, TEB ve ING konut kredisi faiz oranları... Takvim.com.tr ekibi olarak konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar ise bir yandan ev ve araba fiyatlarını takip ederken bankaların indirim açıklamalarını da inceliyor. Son altı aylık sürece bakıldığında faizlerdeki indirimlerle birlikte on binlerce kişinin kredi çekmek için bankalara talepte bulunduğu görülüyor. İşte1 Mart taşıt ve konut kredi faiz oranları

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