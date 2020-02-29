Yabancı yatırımcıdan 2.8 milyar dolar

, "Vatandaşlık işlemi yapılanve devam edenlerle birlikte yabancıyatırımcının Türkiye'yekatkısısöz konusu. Beklentimizi aştık" dedi.Soylu, Türk Vatandaşlığı KanunuYönetmeliği'nin 19 Eylül 2018'dedeğiştirilmesinden sonra Türkiye'yeyatırım yapan yabancıların sayısınınarttığını vurgulayarak, "Şu anakadarvatandaşlık aldı. 9 bine kadar müracaatvar ve sayı artıyor" diye konuştu.