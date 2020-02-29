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    • Ekonomi
    • 29.02.2020 Gazete
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    Yabancı yatırımcıdan 2.8 milyar dolar

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vatandaşlık işlemi yapılan ve devam edenlerle birlikte yabancı yatırımcının Türkiye'ye 2 milyar 771 milyon 250 bin dolar katkısı söz konusu. Beklentimizi aştık" dedi.

    Yabancı yatırımcıdan 2.8 milyar dolar
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vatandaşlık işlemi yapılan ve devam edenlerle birlikte yabancı yatırımcının Türkiye'ye 2 milyar 771 milyon 250 bin dolar katkısı söz konusu. Beklentimizi aştık" dedi. Soylu, Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmeliği'nin 19 Eylül 2018'de değiştirilmesinden sonra Türkiye'ye yatırım yapan yabancıların sayısının arttığını vurgulayarak, "Şu ana kadar 5 bin 111 yabancı yatırımcı vatandaşlık aldı. 9 bine kadar müracaat var ve sayı artıyor" diye konuştu.

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