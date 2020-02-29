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    • Ekonomi
    • 29.02.2020 Gazete
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    e 631 lira! 420 lira devlet katkısı

    Ülkemizde staj yapan öğrencilere maaş ödemesi yapılıyor. Staj yapan gençlere bu yıl en az 631,19 lira ödenmesi zorunlu. Bu ücrete 420 liraya varan devlet desteği de var...

    Stajyere 631 TL
    Ülkemizde staj yapan öğrencilere maaş ödemesi yapılıyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretin alt sınırı bulunurken, ödemelere devlet desteği de sağlanıyor. Yasaya göre; staj yapan öğrencilere en az, asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmesi şart.


    DEVLET KATKISI VAR
    Bu yıl staj yapan öğrencilere aylık 631 liradan az ücret verilemeyecek. Ücrete devlet katkısı tutarı 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 420,70 lira, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 210,40 lira olarak uygulanacak. Devlet katkısı ödemelerinin süresi 2018- 2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 3 eğitim-öğretim yılı uzatılmıştı.

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