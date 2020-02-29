staj yapan öğrencilere maaş ödemesi yapılıyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretin alt sınırı bulunurken, ödemelerede sağlanıyor. Yasaya göre; staj yapan öğrencilere en az, asgari ücretinkadar maaş ödenmesi şart.Bu yıl staj yapan öğrencilere aylıkaz ücret verilemeyecek. Ücretedevlet katkısı tutarı 20'den az personelçalıştıran işletmeler için, 20ve üzerinde personel çalıştıran işletmeleriçinolarak uygulanacak.Devlet katkısı ödemelerinin süresi 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 3eğitim-öğretim yılı uzatılmıştı.