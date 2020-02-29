Ülkemizde staj yapan öğrencilere maaş ödemesi yapılıyor. İşletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere verilecek ücretin alt sınırı bulunurken, ödemelere devlet desteği de sağlanıyor. Yasaya göre; staj yapan öğrencilere en az, asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmesi şart.
DEVLET KATKISI VAR
Bu yıl staj yapan öğrencilere aylık 631 liradan az ücret verilemeyecek. Ücrete devlet katkısı tutarı 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 420,70 lira, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 210,40 lira olarak uygulanacak. Devlet katkısı ödemelerinin süresi 2018- 2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 3 eğitim-öğretim yılı uzatılmıştı.
DEVLET KATKISI VAR
Bu yıl staj yapan öğrencilere aylık 631 liradan az ücret verilemeyecek. Ücrete devlet katkısı tutarı 20'den az personel çalıştıran işletmeler için 420,70 lira, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 210,40 lira olarak uygulanacak. Devlet katkısı ödemelerinin süresi 2018- 2019 eğitim-öğretim yılından itibaren 3 eğitim-öğretim yılı uzatılmıştı.
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