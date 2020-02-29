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    • Ekonomi
    • 29.02.2020 Gazete
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    Piyasaları virüs sardı! ’den ’ya, Asya’dan ’ya lar tepe taklak oldu

    Küresel piyasaları coronavirüs vurdu. ’den ’ya, Asya’dan ’ya tüm lar tepe taklak oldu. İçeride de saldırı sonrasında kur yükseldi.

    Piyasaları virüs sardı
    Hafta boyunca coronavirüs endişeleriyle yükselen dolar, 'de yaşanan saldırı sonrası dün güne 6.2193 liradan, euro ise 6.8377 liradan başladı. Dolar sabah saatlerinde 6.2512'ye euro ise 6.8817'ye yükseldi. Günü ise dolar 6.2290 liradan, euro ise 6.8340 liradan tamamladı. İstanbul'da da dün düşüşler yaşandı. Borsa günü yüzde 4.01 kayıpla 105.993 puandan kapadı. Dünyada ise coronavirüs salgınına yönelik endişeler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.Hisse senetleri piyasaları 2008 mali krizinden bu yana en kötü günlerini yaşıyor. Önceki gün ve hisse senetleri piyasalarında ağır düşüşler yaşanmıştı. Dow Jones endeksi önceki güne göre 1200 puan gerilemişti. 'de de piyasa güne düşüşle başladı ve düşüş sürüyor. Açılıştan kısa süre sonra FTSE- 100 endeksi 224 puan ya da yüzde 3.3'lük düşüşle 6,572'ye gerilemişti.

    PİYASALAR TEDİRGİN
    , , Kore, ve piyasalarında büyük düşüşler yaşandı. Avustralya borsası dün günü yüzde 3.3'lük bir düşüşle kapattı ve ASX200 endeksi bir hafta içinde yüzde 10 değer kaybetti.

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