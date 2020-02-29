Mobilyaya KDV indirimi dopingi

Mobilya sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin ardından geçen 2 aylık süreçte satışlarda ciddi artışlar kaydedildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde firmalar mağazalardan gelen siparişlere yetişemiyor. İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, "Geçen yılın ilk aylarına göre siparişlerde yüzde 15-20'lik bir artış var" dedi.
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