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    • Ekonomi
    • 29.02.2020 Gazete
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    Mobilyaya KDV indirimi dopingi

    Mobilya sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin ardından geçen 2 aylık süreçte satışlarda ciddi artışlar kaydedildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde firmalar mağazalardan gelen siparişlere yetişemiyor.

    Mobilyaya KDV indirimi dopingi
    Mobilya sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin ardından geçen 2 aylık süreçte satışlarda ciddi artışlar kaydedildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde firmalar mağazalardan gelen siparişlere yetişemiyor. İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, "Geçen yılın ilk aylarına göre siparişlerde yüzde 15-20'lik bir artış var" dedi.

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