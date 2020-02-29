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    • Ekonomi
    • 29.02.2020 Gazete
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    Merkez’den piyasaya 5 milyar lira

    Merkez Bankası, dün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi. İhaleye 15 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.

    Merkez’den piyasaya 5 milyar lira
    Merkez Bankası, dün miktar yöntemiyle düzenlediği 6 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 4 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi. İhaleye 15 milyar 750 milyon liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 10.75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 11.34 seviyesinde gerçekleşti.

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