Memurlara, işçilere çalışırken ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi gündemde. Talep hem Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem de memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınıyor.
Emekliye 405 TL | 2020'de emekliye aile yardımı var mı, ne kadar?
Çalışırken ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi gündemde. Türkiye Emekliler Derneği de memur konfederasyonları da ısrarlı. Talep hayata geçerse 2 çocuğu olan emekli ayda 405 lira ek gelire kavuşabilecek...
Memurlara, işçilere çalışırken ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi gündemde. Talep hem Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem de memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınıyor.
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