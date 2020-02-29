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    • Ekonomi
    • 29.02.2020 Gazete
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    Emekliye 405 TL | 2020'de emekliye aile yardımı var mı, ne kadar?

    Çalışırken ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi gündemde. de memur konfederasyonları da ısrarlı. Talep hayata geçerse 2 çocuğu olan emekli ayda 405 lira ek gelire kavuşabilecek...



    Memurlara    , işçilere çalışırken ödenen aile yardımının emeklilikte de sürmesi gündemde. Talep hem Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem de memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınıyor.

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    Haberler Ekonomi Emekliye 405 TL | 2020'de emekliye aile yardımı var mı, ne kadar?
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