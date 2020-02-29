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    • Ekonomi
    • 29.02.2020 Gazete
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    Elektrik tarifesine işçi sağlığı ayarı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji sektöründe iş sağlığını odaklayan düzenleme kapsamında, sıfır ölüm istatistiğine sahip elektrik şirketlerine bonus verecek.

    Elektrik tarifesine işçi sağlığı ayarı
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji sektöründe iş sağlığını odaklayan düzenleme kapsamında, sıfır ölüm istatistiğine sahip elektrik şirketlerine bonus verecek. Elektrik dağıtım şirketlerine ölümlü iş kazası yaşanmayan yılın takip eden ikinci yılında toplam gelirinin binde 5'i kadar ek gelir verilecek. EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, kurum olarak iş sağlığı ve güvenliğini kalite parametresi olarak başlattıklarını ve bir sonraki uygulama döneminde de bunu sürdüreceklerini söyledi. TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Levendoğlu ise "Sürekli iyiye doğru gelişmenin yol ve yöntemlerini bularak, Vizyon Sıfır temasına odaklanacağız. Sağlıklı, güvenli çalışma ortamı sağlanması, insan hakları evrensel beyannamesinde temel insan hakları olarak tanımlanmıştır. Bu hakkı hak sahibine vermek boynumuzun borcu" dedi.


    BARIŞ ŞİMŞEK

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