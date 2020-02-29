Borçlanma maaşı artırır mı?

02.06.1971 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 01.06.1988. 2000 öncesi 259 gün, toplamda 4387 gün primim var. Son yıllarda primim maaş üzerinden yatıyor, ortalama 6000 lira gibi. 2000 öncesi primim az olduğu için askerliğimi yatırsam emekli maaşım ne kadar fark eder? Orhan DEDEOĞLU

Maaşınızın bu şekilde devam etmesi zaten emekli maaşınıza olumlu katkı yapacaktır. Askerlik sigortadan önce olsaydı, borçlanmak avantaj olurdu.

Ancak şimdi boşuna para vermeye gerek yok. 18 ay bile borçlansanız maaşınıza çok katkı yapmaz. Şu anda en çok 7 bin lira aylık ödeme var. Diyelim 18 ay 7 bin liradan, 127 bin lira ödediniz. Yine diyelim, bu para emekli maaşınızı bin lira artırdı ki, bu mümkün değil. Parayı geri alabilmek için 127 ay gerekiyor. Bence ödemeye gerek yok.

İkiz çocuklarımızın her ikisi için doğum ödemesi yapabilir miyiz? Mehmet Ali KURU

Çoğul gebeliklerde tek doğum olduğu için bir çocuk için borçlanılabiliyor. Bu da 720 gündür. Doğumun da sigortadan sonra olması gerekir.



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