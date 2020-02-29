Beyanname için son tarih 2 Mart

1 Ocak 2019'da ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken, uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl geçildi. Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren devreye alındı. Bu ürünleri ithal edenler ile piyasaya sürenler 2 Mart'a kadar ilk defa beyanname verecek.
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