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    • Ekonomi
    • 29.02.2020 Gazete
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    Akaryakıtta çifte indirim

    Motorin ve benzine dün gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi. Motorinde pompa fiyatlarına ortalama 31 kuruş, benzinde ise 34 kuruş indirim yansıdı.

    Akaryakıtta çifte indirim
    Motorin ve benzine dün gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi. Motorinde pompa fiyatlarına ortalama 31 kuruş, benzinde ise 34 kuruş indirim yansıdı. Ankara'da ortalama 6.42 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.11 liraya, İstanbul'da 6.35 liradan 6.04 liraya indi. Ankara'da ortalama 6.89 liradan satılan benzinin fiyatı ise 6.55 liraya, İstanbul'da da 6.80 liradan 6.46 liraya geriledi.

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