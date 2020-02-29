Akaryakıtta çifte indirim

ve benzine dün gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi. Motorinde pompa fiyatlarına ortalama, benzinde iseindirim yansıdı. Ankara'da ortalama 6.42 liradan satılan motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 6.35 liradanindi. Ankara'da ortalama 6.89 liradan satılan benzinin fiyatı ise, İstanbul'da da 6.80 liradangeriledi.