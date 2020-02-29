Akaryakıtta çifte indirim

Motorin ve benzine dün gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidildi. Motorinde pompa fiyatlarına ortalama 31 kuruş, benzinde ise 34 kuruş indirim yansıdı. Ankara'da ortalama 6.42 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6.11 liraya, İstanbul'da 6.35 liradan 6.04 liraya indi. Ankara'da ortalama 6.89 liradan satılan benzinin fiyatı ise 6.55 liraya, İstanbul'da da 6.80 liradan 6.46 liraya geriledi.
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