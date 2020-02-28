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    • Ekonomi
    • 28.02.2020 Gazete
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    Yeni imar barışı yok

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni bir 'İmar Barışı' sürecinin şu an için söz konusu olmadığını bildirdi. İmar Barışı'ndan 7.4 milyon kişinin istifade ettiğini aktaran Kurum, 24 milyar 744 milyon lira bedel yatırıldığını dile getirdi.

    Yeni imar barışı yok
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni bir 'İmar Barışı' sürecinin şu an için söz konusu olmadığını bildirdi. İmar Barışı'ndan 7.4 milyon kişinin istifade ettiğini aktaran Kurum, 24 milyar 744 milyon lira bedel yatırıldığını dile getirdi. Kurum, "Vatandaşlarımızın başvurularının kanuna uygun olup olmadığının ve 31 Aralık 2017'den önce yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapıyoruz. Yapı kayıt belgelerinde fiilen sahaya uymayan farklılıklar görüyoruz. Bu çerçevede gelinen tarih itibarıyla yaklaşık 30 bin yapı kayıt belgesi aykırılık nedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılara ilişkin de hukuki süreç başlatılmıştır. Bu işlemi devam ettireceğiz" dedi.

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