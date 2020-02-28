Yeni imar barışı yok

yeni birsürecininşu an için söz konusu olmadığını bildirdi.İmar Barışı'ndanistifade ettiğini aktaran Kurum,bedel yatırıldığınıdile getirdi. Kurum, "Vatandaşlarımızınbaşvurularının kanuna uygun olupolmadığının ve 31 Aralık 2017'denönce yapılıp yapılmadığının kontrolünüyapıyoruz. Yapı kayıt belgelerinde fiilensahaya uymayan farklılıklar görüyoruz. Buçerçevede gelinen tarih itibarıyla yaklaşıkaykırılıknedeniyle iptal edilmiştir ve bu yapılarailişkin de hukuki süreç başlatılmıştır.dedi.