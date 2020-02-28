Soyadı değişikliğinde süreye dikkat

Evlendikten sonra resmi yerlerde herhangi bir sorun yaşamamak adına, kimlik, ehliyet veya pasaportunuzdaki soyadı değişimini ivedilikle yapmanız gereklidir. Bekarlık soyadının devamını ya da eklenmesini talep etmeniz de mümkündür. Bekarlık soyadını kullanmak için, bir dilekçe ile beraber aile mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Evlilik sonrasında soyadı değişimini nikahtan sonra 30 gün içinde yapmak gerekiyor. Aksi halde en az 100 lira para cezası alabilirsiniz. Nüfus müdürlüğünden alınan randevu ve yeni çipli sisteme geçiş sayesinde uygulama son derece kolaydır.