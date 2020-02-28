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    • Ekonomi
    • 28.02.2020 Gazete
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    Soyadı değişikliğinde süreye dikkat

    Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Soyadı değişikliğinde süreye dikkat
    Kısa süre önce evlendim. Evlendikten ne kadar zaman sonra soyadımı değiştirmem gerekiyor? Bir süre sınırı bulunuyor mu? Geciktirmenin bir cezası var mı?
    Evlendikten sonra resmi yerlerde herhangi bir sorun yaşamamak adına, kimlik, ehliyet veya pasaportunuzdaki soyadı değişimini ivedilikle yapmanız gereklidir. Bekarlık soyadının devamını ya da eklenmesini talep etmeniz de mümkündür. Bekarlık soyadını kullanmak için, bir dilekçe ile beraber aile mahkemesine başvuru yapabilirsiniz. Evlilik sonrasında soyadı değişimini nikahtan sonra 30 gün içinde yapmak gerekiyor. Aksi halde en az 100 lira para cezası alabilirsiniz. Nüfus müdürlüğünden alınan randevu ve yeni çipli sisteme geçiş sayesinde uygulama son derece kolaydır.

    SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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