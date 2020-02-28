Memura çifte fırsat! 497 TL aile yardımı | En az 3.658 TL maaş

Temmuz'da hem maaşlarında hem aile yardımında artış olacak. Maaşlarayansıtılırken, yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek. Yüzde 4'lük artışa göre aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradanyükselecek. Eş yardımı, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası içinçıkacak. Eşi çalışmayan, 2 çocukluaile yardımı alabilecek.