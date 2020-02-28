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    • Ekonomi
    • 28.02.2020 Gazete
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    Memura çifte fırsat! 497 TL aile yardımı | En az 3.658 TL maaş

    Memurların Temmuz'da hem maaşlarında hem aile yardımında artış olacak. Maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek.

    Memura çifte fırsat
    Memurların Temmuz'da hem maaşlarında hem aile yardımında artış olacak. Maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek. Yüzde 4'lük artışa göre aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 658 liraya yükselecek. Eş yardımı 345,28, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 75,96 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu 497,20 lira aile yardımı alabilecek.

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    Haberler Ekonomi Memura çifte fırsat! 497 TL aile yardımı | En az 3.658 TL maaş
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