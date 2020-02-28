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    • Ekonomi
    • 28.02.2020 Gazete
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    Fitch: yatırımlar yükselecek

    FITCH Ratings'in Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yakın vadede büyümenin iyileşmesine ilişkin güvenlerinin daha fazla olduğunu söyledi. Türkiye'de büyüme oranının bu yıl yüzde 3.9'a yükselmesini beklediklerini ifade eden Winslow, yatırım algısında da iyileşme beklendiğini ifade etti.

    Fitch: yatırımlar yükselecek
    FITCH Ratings'in Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yakın vadede büyümenin iyileşmesine ilişkin güvenlerinin daha fazla olduğunu söyledi. Türkiye'de büyüme oranının bu yıl yüzde 3.9'a yükselmesini beklediklerini ifade eden Winslow, yatırım algısında da iyileşme beklendiğini ifade etti. Winslow, "Yatırımların yüzde 3 artış kaydetmesini bekliyoruz" dedi.

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