Fitch: yatırımlar yükselecek

FITCH Ratings'in Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yakın vadede büyümenin iyileşmesine ilişkin güvenlerinin daha fazla olduğunu söyledi. Türkiye'de büyüme oranının bu yıl yüzde 3.9'a yükselmesini beklediklerini ifade eden Winslow, yatırım algısında da iyileşme beklendiğini ifade etti. Winslow, "Yatırımların yüzde 3 artış kaydetmesini bekliyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.