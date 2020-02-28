Fitch: yatırımlar yükselecek

'in DirektörüTürkiye'de yakın vadede büyümenin iyileşmesine ilişkin güvenlerinin daha fazla olduğunu söyledi. Türkiye'de büyüme oranının bu yıl'a yükselmesini beklediklerini ifade eden, yatırım algısında da iyileşme beklendiğini ifade etti., "Yatırımlarınartış kaydetmesini bekliyoruz" dedi.