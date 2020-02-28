Finans zirvesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını yaptıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Albayrak, "Özellikle koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük" ifadelerine yer verdi.
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