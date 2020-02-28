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    • Ekonomi
    • 28.02.2020 Gazete
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    Emekliye 3’lü kazanç | 2020'de güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    2020 emekliler için kazanç yılı olacak. Yılın ikinci mını Temmuz’da alacak olan emekliler, ayrıca ve ikramiye ile 2 bin 375 ile 4 bin 500 lira arasında ek gelir elde edecek. Tutarlarda artış da gündemde..



    Emekliler    , bu yılın ikinci zammını Temmuz'da almaya hazırlanırken, promosyon ve ikramiye ile ek gelire kavuşacak. Emeklilerin cebine 2 bin 375 ile 4 bin 500 lira arasında ek ödeme girecek.

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