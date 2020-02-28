Emekliler, bu yılın ikinci zammını Temmuz'da almaya hazırlanırken, promosyon ve ikramiye ile ek gelire kavuşacak. Emeklilerin cebine 2 bin 375 ile 4 bin 500 lira arasında ek ödeme girecek.
Emekliye 3’lü kazanç | 2020'de güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
2020 emekliler için kazanç yılı olacak. Yılın ikinci zammını Temmuz’da alacak olan emekliler, ayrıca promosyon ve ikramiye ile 2 bin 375 ile 4 bin 500 lira arasında ek gelir elde edecek. Tutarlarda artış da gündemde..
Emekliler, bu yılın ikinci zammını Temmuz'da almaya hazırlanırken, promosyon ve ikramiye ile ek gelire kavuşacak. Emeklilerin cebine 2 bin 375 ile 4 bin 500 lira arasında ek ödeme girecek.
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