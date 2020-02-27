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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 Gazete
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    BiP anlık çeviri ile ödül aldı

    Türkiye'de ve dünyanın 192 farklı ülkesinde 42 milyon kişi tarafından indirilmiş olan ve operatör bağımsız olarak kullanılabilen BiP, GSMA tarafından organize edilen Global Mobil Ödülleri'nde büyük ödül kazananlar arasına adını yazdırdı.

    Türkiye'de ve dünyanın 192 farklı ülkesinde 42 milyon kişi tarafından indirilmiş olan ve operatör bağımsız olarak kullanılabilen BiP, GSMA tarafından organize edilen Global Mobil Ödülleri'nde büyük ödül kazananlar arasına adını yazdırdı.

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