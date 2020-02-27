BiP anlık çeviri ile ödül aldı

Türkiye'de ve dünyanın 192 farklı ülkesinde 42 milyon kişi tarafından indirilmiş olan ve operatör bağımsız olarak kullanılabilen BiP, GSMA tarafından organize edilen Global Mobil Ödülleri'nde büyük ödül kazananlar arasına adını yazdırdı.