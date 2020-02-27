Yeni CEO Mete Buyurgan

Ülker Bisküvi'nin CEO'su Mete Buyurgan oldu. 2013'te Yıldız Holding'de Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Buyurgan, Yıldız Holding'e bağlı Pladis şirketinin Türkiye, Orta Asya, Balkanlar Bölgesi Başkanı olarak görev yapıyordu.
Ülker Bisküvi'nin CEO'su MeteBuyurgan oldu. 2013'te Yıldız Holding'de Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Buyurgan, Yıldız Holding'e bağlı Pladis şirketinin Türkiye, Orta Asya, Balkanlar Bölgesi Başkanı olarak görev yapıyordu.
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