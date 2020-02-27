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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 Gazete
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    Yeni CEO Mete Buyurgan

    Ülker Bisküvi'nin CEO'su Mete Buyurgan oldu. 2013'te Yıldız Holding'de Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Buyurgan, Yıldız Holding'e bağlı Pladis şirketinin Türkiye, Orta Asya, Balkanlar Bölgesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

    Yeni CEO Mete Buyurgan
    Ülker Bisküvi'nin CEO'su Mete Buyurgan oldu. 2013'te Yıldız Holding'de Gıda Grubu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Buyurgan, Yıldız Holding'e bağlı Pladis şirketinin Türkiye, Orta Asya, Balkanlar Bölgesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

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