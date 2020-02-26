Dünyanın en büyük tekne ve yat fuarlarından olan CNR Avrasya Boat Show, deniz tutkunlarını ağırlıyor. 10 bini aşkın markanın ürünlerinin sergilendiği, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'ndeki fuarda, her bütçeye uygun deniz aracı bulmak mümkün. Fuarın en pahalı teknesi 5.2 milyon euro (yaklaşık 40 milyon lira) değerini taşırken, en ucuz teknenin fiyatı ise 2 bin 200 euro (yaklaşık 15 bin lira). Yüzde 100 yerli ve 26 metre uzunluğundaki fuarın en büyük teknesi de oldukça ilgi çekiyor. Tekne, aynı zamanda fuarın en sessiz teknesi. CNR Avrasya Boat Show, 85 bin metrekarelik alanda 250'nin üzerinde firmayı tek çatı altında buluşturdu. Fuar, 1 Mart'a kadar 7'den 70'e binlerce deniz aşığı ziyaretçisini karşılayacak.
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