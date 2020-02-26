1.2 milyon genç için 2 milyarlık hibe

arası gençlere yönelik projeleredestek sağlanacak. AB ile İŞKUR'un yürüttüğü program ile mevcut işgücü piyasasının ihtiyaçları kapsamında yaklaşık 1.2 milyon gencin meslek sahibi olup, işe yerleşmeleri hedefleniyor. Proje tekliflerinin; iletişim, iş ve liderlik becerileri, problem çözme, bilgisayar kullanımı gibi genel beceriler, motivasyon, özgüven gibi sosyal becerileri geliştirmeye yönelik öncelik alanlarının tamamını kapsaması öngörülüyor.