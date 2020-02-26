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    • Ekonomi
    • 26.02.2020 Gazete
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    1.2 milyon genç için 2 milyarlık hibe

    1.2 milyon gencin meslek sahibi olmasını hedefleyen program için düğmeye basıldı. Organize sanayi bölgeleri ile ticaret ve sanayi odaları gençlere iş kapısı açmak için 2 milyar lira hibe destekten yararlanacak.



    15-29 yaş     arası gençlere yönelik projelere 2 milyar liralık destek sağlanacak. AB ile İŞKUR'un yürüttüğü program ile mevcut işgücü piyasasının ihtiyaçları kapsamında yaklaşık 1.2 milyon gencin meslek sahibi olup, işe yerleşmeleri hedefleniyor. Proje tekliflerinin; iletişim, iş ve liderlik becerileri, problem çözme, bilgisayar kullanımı gibi genel beceriler, motivasyon, özgüven gibi sosyal becerileri geliştirmeye yönelik öncelik alanlarının tamamını kapsaması öngörülüyor.

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