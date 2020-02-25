Emekliler kadar emekli adayları da bayram ikramiyesi heyecanı yaşıyor. Bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenecek ikramiyeden, yeni emekliler de yararlanacak.
Emekli ikramiyesine Nisan formülü! Bayram ikramiyesinden yararlanmak için son başvuru tarihi ne zaman?
Biner lira bayram ikramiyesinden, yeni emekliler de yararlanacak. 18 Mayıs’tan önce emekli aylığı bağlananlar, bu yıl 2 bin lirayı cebine koyacak. Şartları tamamlayanların en geç Nisan’da emeklilik dilekçesi vermesi önemli. Emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili tüm detaylar haberimizde...
Emekliler kadar emekli adayları da bayram ikramiyesi heyecanı yaşıyor. Bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramlarından önce ödenecek ikramiyeden, yeni emekliler de yararlanacak.
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