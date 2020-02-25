'Altın'dan rekor çıktı

liman olarak görülen altın, rekorlarına devam ediyor. Gram altın yeni haftaya rekor seviyelerden başladı. Açılışı 332 liradan yapan gram altın, gün içerisindeyükseldi. Çeyrek altınCumhuriyet altınıalıcı buldu. Altının ons fiyatı daileAnalistler, teknik açıdan altının onsunda 1.680 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında isegerektiğini kaydetti.