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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 Gazete
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    Türk Telekom’a ‘bono ihracı’ ödülü

    Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik Şubat 2019'da gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli eurobond işlemi ile 'Yılın Kurumsal Bono İhracı' ödülünü aldı.

    Türk Telekom’a ‘bono ihracı’ ödülü
    Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik Şubat 2019'da gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli eurobond işlemi ile 'Yılın Kurumsal Bono İhracı' ödülünü aldı. Ödül, Bonds&Loans Awards tarafından verildi. İhraca, 39 ülkeden 264 yatırımcı ilgi gösterirken, ihraç miktarının 5 katı talep toplanmıştı.

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