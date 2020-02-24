Türk Telekom’a ‘bono ihracı’ ödülü

Türk Telekom, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik Şubat 2019'da gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli eurobond işlemi ile 'Yılın Kurumsal Bono İhracı' ödülünü aldı. Ödül, Bonds&Loans Awards tarafından verildi. İhraca, 39 ülkeden 264 yatırımcı ilgi gösterirken, ihraç miktarının 5 katı talep toplanmıştı.
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