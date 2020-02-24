Maaşlarda yeni dönem. Memur, Emekli ve işçi maaşları tamamen değişecek. Kimlerin maaşı değişecek? En son memur, emekli ve işçi maaşları tamamen değişeceği duyuruldu. İlk kez sistemin ismi sızdırıldı. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçecek. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi iş verenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu'nda toplanacak. Emeklilik Gözetim Merkezi başkanı Fırat Kuruca, Tuzla'da Organize Sanayi Bölgesinde bir panelde, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi hakkında bilgi verdi. Düzenlemelerin sürdüğünü ifade eden Kuruca, yeni sistemde tüm maaşları etkileneceğini dile getirdi.

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