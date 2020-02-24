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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 12:12
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    • 24.02.2020 12:29
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    larda ! ur, ve işçi maaşları değişiyor! Kimlerin maaşı artacak?

    ur, ve işçi ları için yeni düzenleme kapıda. Bu bağlamda maaşlarda yaşanacak ve kimlerin maaşı artacak? Sorusu yanıt bulacak. başkanı Fırat Kuruca, Tuzla'da Organize Sanayi Bölgesinde bir panelde, i hakkında bilgi verdi. Düzenlemelerin sürdüğünü ifade eden Kuruca, de tüm maaşları etkileneceğini dile getirdi. Memur, İşçi ve Emekliler için maaş sistemi değişiyor. Peki kim ne kadar maaş alacak. Yeni sistem nasıl olacak. Bu sistem karlı mı zararlı mı olacak. Şu an çalışanlar, memurlar ve mevcut emekliler için yeni maaş hesaplama ve detayları geldi.

    Memur, emekli ve işçi maaşları Kimlerin maaşı artacak?

    Maaşlarda yeni dönem. Memur, Emekli ve işçi maaşları tamamen değişecek. Kimlerin maaşı değişecek? En son memur, emekli ve işçi maaşları tamamen değişeceği duyuruldu. İlk kez sistemin ismi sızdırıldı. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçecek. Tüm paydaşlarımızın katılımı ile tıpkı çalışanlardan olduğu gibi iş verenden de yapılacak kesintiler BES ile entegre Kıdem Tazminatı Fonu'nda toplanacak. Emeklilik Gözetim Merkezi başkanı Fırat Kuruca, Tuzla'da Organize Sanayi Bölgesinde bir panelde, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi hakkında bilgi verdi. Düzenlemelerin sürdüğünü ifade eden Kuruca, yeni sistemde tüm maaşları etkileneceğini dile getirdi.

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    Haberler Ekonomi Maaşlarda yeni sistem! Memur, emekli ve işçi maaşları değişiyor! Kimlerin maaşı artacak?
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