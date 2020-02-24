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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 Gazete
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    İşçi başına aylık 176 TL ek teşvik

    51 il ile 2 ilçede 2013'ten beri uygulanan işverene asgari ücret üzerinden 6 puanlık ilave prim teşviğinde süre uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2019'da sona eren 6 puanlık ilave prim teşviğinin süresi 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 1 yıl uzatıldı.

    İşçi başına aylık 176 TL ek teşvik
    51 il ile 2 ilçede 2013'ten beri uygulanan işverene asgari ücret üzerinden 6 puanlık ilave prim teşviğinde süre uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2019'da sona eren 6 puanlık ilave prim teşviğinin süresi 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 1 yıl uzatıldı.

    DESTEĞE DEVAM
    Teşvikten ayda 10 ve üzerinde işçi çalıştıran ve yüzde 5 prim indirimi teşviği uygulanan işverenler yararlanıyor. Bu işverenler 5 puanlık indirime ilave olarak bu yıl işçi başına aylık 176,58 lira teşvikten yararlanacak. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşi, işçiyi ve istihdamı koruyup, desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

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