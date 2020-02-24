İşçi başına aylık 176 TL ek teşvik

51 il ile 2 ilçede 2013'ten beri uygulanan işverene asgari ücret üzerinden 6 puanlık ilave prim teşviğinde süre uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2019'da sona eren 6 puanlık ilave prim teşviğinin süresi 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 1 yıl uzatıldı.
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Teşvikten ayda 10 ve üzerinde işçi çalıştıran ve yüzde 5 prim indirimi teşviği uygulanan işverenler yararlanıyor. Bu işverenler 5 puanlık indirime ilave olarak bu yıl işçi başına aylık 176,58 lira teşvikten yararlanacak. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşi, işçiyi ve istihdamı koruyup, desteklemeye devam ediyoruz" dedi.
DESTEĞE DEVAM
Teşvikten ayda 10 ve üzerinde işçi çalıştıran ve yüzde 5 prim indirimi teşviği uygulanan işverenler yararlanıyor. Bu işverenler 5 puanlık indirime ilave olarak bu yıl işçi başına aylık 176,58 lira teşvikten yararlanacak. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İşi, işçiyi ve istihdamı koruyup, desteklemeye devam ediyoruz" dedi.
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