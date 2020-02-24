Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    ye 2 bin lira ikramiye! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

    Bu yıl da yaklaşık 12.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek. Peki biner liralık bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar.



    Başta     emekliler olmak üzere yaklaşık 12.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek. Ödeme tarihleri yaklaşırken, konuyla ilgili pek çok soru da geliyor.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Emekliye 2 bin lira ikramiye! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri