Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 12.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek. Ödeme tarihleri yaklaşırken, konuyla ilgili pek çok soru da geliyor.
Emekliye 2 bin lira ikramiye! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Bu yıl da yaklaşık 12.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek. Peki biner liralık bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar.
Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 12.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek. Ödeme tarihleri yaklaşırken, konuyla ilgili pek çok soru da geliyor.
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