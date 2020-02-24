Emekliliği engel yok

Evet, bu hak annelere verilmiştir. Anneler çalışıyorsa ya da isteğe bağlı sigorta ödüyorsa çocuklarının durumunu raporla ispatlamaları halinde sigortalılıkta geçecek sürenin dörtte biri prim gün sayılarına eklenecek ve bu kadar süre de emeklilik yaşından düşecektir. Burada 1 Ekim 2008 tarihine dikkat etmek lazım. Kural bu tarihten sonra geçerli oluyor.İzin hakkı için 1 yılı doldurmak gerekiyor. Ama izne ayrılmak için bu şart değil. Gelecek yılki hakkınızdan mahsuben de izne ayrılabilirsiniz. 1 yıl ile 5 yıl arasında çalışanlara 14, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanlara 20, 15 yıl (dahil) ve daha fazla süreli çalışanlara 26 gün izin kullandırılır.Askerlik borçlanması sigorta başlangıcını 20 Ekim 1986'ya çeker. Bu da yaş şartını 49 yapar.