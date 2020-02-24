Emekliliği engel yok

Engelli annelerin erken emeklilik şansı var mıdır? Selçuk KAYA
Evet, bu hak annelere verilmiştir. Anneler çalışıyorsa ya da isteğe bağlı sigorta ödüyorsa çocuklarının durumunu raporla ispatlamaları halinde sigortalılıkta geçecek sürenin dörtte biri prim gün sayılarına eklenecek ve bu kadar süre de emeklilik yaşından düşecektir. Burada 1 Ekim 2008 tarihine dikkat etmek lazım. Kural bu tarihten sonra geçerli oluyor.
İşyerinde 11 ayı doldurdum, yıllık izin hakkımı kullanabilir miyim? Meryem KARA
İzin hakkı için 1 yılı doldurmak gerekiyor. Ama izne ayrılmak için bu şart değil. Gelecek yılki hakkınızdan mahsuben de izne ayrılabilirsiniz. 1 yıl ile 5 yıl arasında çalışanlara 14, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanlara 20, 15 yıl (dahil) ve daha fazla süreli çalışanlara 26 gün izin kullandırılır.
1965 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 20.03.1987. Askerliği 5 ay 1985'te yaptım ve borçlandım. Yaş geri gider mi? Suat KOÇ
Askerlik borçlanması sigorta başlangıcını 20 Ekim 1986'ya çeker. Bu da yaş şartını 49 yapar.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Evet, bu hak annelere verilmiştir. Anneler çalışıyorsa ya da isteğe bağlı sigorta ödüyorsa çocuklarının durumunu raporla ispatlamaları halinde sigortalılıkta geçecek sürenin dörtte biri prim gün sayılarına eklenecek ve bu kadar süre de emeklilik yaşından düşecektir. Burada 1 Ekim 2008 tarihine dikkat etmek lazım. Kural bu tarihten sonra geçerli oluyor.
İşyerinde 11 ayı doldurdum, yıllık izin hakkımı kullanabilir miyim? Meryem KARA
İzin hakkı için 1 yılı doldurmak gerekiyor. Ama izne ayrılmak için bu şart değil. Gelecek yılki hakkınızdan mahsuben de izne ayrılabilirsiniz. 1 yıl ile 5 yıl arasında çalışanlara 14, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanlara 20, 15 yıl (dahil) ve daha fazla süreli çalışanlara 26 gün izin kullandırılır.
1965 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 20.03.1987. Askerliği 5 ay 1985'te yaptım ve borçlandım. Yaş geri gider mi? Suat KOÇ
Askerlik borçlanması sigorta başlangıcını 20 Ekim 1986'ya çeker. Bu da yaş şartını 49 yapar.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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