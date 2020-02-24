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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 Gazete
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    Emekliliği engel yok

    Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen “Kadınlar bu haktan nasıl yararlanır? Hangi tarihten itibaren geçerlidir?” sorularını yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

    Emekliliği engel yok
    Engelli annelerin erken emeklilik şansı var mıdır? Selçuk KAYA
    Evet, bu hak annelere verilmiştir. Anneler çalışıyorsa ya da isteğe bağlı sigorta ödüyorsa çocuklarının durumunu raporla ispatlamaları halinde sigortalılıkta geçecek sürenin dörtte biri prim gün sayılarına eklenecek ve bu kadar süre de emeklilik yaşından düşecektir. Burada 1 Ekim 2008 tarihine dikkat etmek lazım. Kural bu tarihten sonra geçerli oluyor.

    İşyerinde 11 ayı doldurdum, yıllık izin hakkımı kullanabilir miyim? Meryem KARA
    İzin hakkı için 1 yılı doldurmak gerekiyor. Ama izne ayrılmak için bu şart değil. Gelecek yılki hakkınızdan mahsuben de izne ayrılabilirsiniz. 1 yıl ile 5 yıl arasında çalışanlara 14, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanlara 20, 15 yıl (dahil) ve daha fazla süreli çalışanlara 26 gün izin kullandırılır.

    1965 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 20.03.1987. Askerliği 5 ay 1985'te yaptım ve borçlandım. Yaş geri gider mi? Suat KOÇ
    Askerlik borçlanması sigorta başlangıcını 20 Ekim 1986'ya çeker. Bu da yaş şartını 49 yapar.

    ekonomi@takvim.com.tr

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