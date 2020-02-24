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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 11:39
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    • 24.02.2020 11:40
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    Emeklilere 1 ay içinde 2 bin 500 lira ödeme yapılacak! Eski yeni herkesin hakkı!

    Emekliler için ödemesi yaklaşıyor. Bu sene yeni eski tüm emeklilerin alacağı ücretler aşağı yukarı belli oldu. Emekli vatandaşlar 1 ay içinde maaşlarına ek olarak ödeme alacaklar. Emekli vatandaşlar tercih ettikleri lar aracılığı ile ek ödemelerini alacaklardır. Emekliler seçilen bankaya ‘3 yıl maaşımı sizden alacağım’ taahhüdünü vererek promosyondan yararlanabileceklerdir. Süresi sona eren emekliler istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilirler. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.

    Emeklilere 1 ay içinde 2 bin 500 lira ödeme yapılacak!

    Emekli maaşı alan vatandaşlar 1 ay içinde promosyon ödemelerini alacaklar. Buna göre emekliler maaşlarına ek bir ödeme almış olacak. Bu bağlamda bankaların promosyon tutarları belli oldu. SGK'nın bankalarla yaptığı protokol ile 3 yıllık dönem için promosyon tutarları belirlenmişti. SGK, Şubat'ta yeniden bankalarla masaya oturarak yeni protokol imzalayacak. Bu protokolde belirlenecek tutar da taban tutar olacak. İsteyen bankalar halen olduğu gibi kampanyalarla daha yüksek ödeme yapabilecek. . Emekliler içinde ek gelir anlamına gelen emekli SGK promosyonu ilk olarak 16 Mart 2017 yılından SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasından yapılan bir anlaşma neticesinde ssk maaşı, bağkur maaşı, emekli sandığı maaşı için verilmeye başlanmıştır.

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    Haberler Ekonomi Emeklilere 1 ay içinde 2 bin 500 lira ödeme yapılacak! Eski yeni herkesin hakkı!
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